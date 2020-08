Little Town sarà il prequel de La bella e la bestia (Di lunedì 3 agosto 2020) “Tutto qui è un bel paesino / Ogni dì, qui non cambia mai / È così che la gente vive / Con semplicità”: inizia con queste indimenticabili parole uno dei capolavori dell’animazione Disney, La bella e la bestia. La canzone, in originale Little Town, segna l’esordio della pellicola del 1991 e anche la versione in live-action uscita nel 2017 con Emma Watson. Ora, però, il brano è destinato a dare il titolo anche alla nuova serie prequel, prossimamente su Disney+, focalizzata sui due personaggi Gaston e Le Tont, interpretati rispettivamente da Luke Evans e Josh Gad. A rivelarlo, o meglio a lasciarselo sfuggire, è Alan Menken, mitico compositore che nella sua lunga carriera ha creato la colonna sonora proprio del cartone animato ... Leggi su wired

