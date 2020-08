G2 Esports vince 15 mila euro nella Mandatory.gg Valorant Cup (Di lunedì 3 agosto 2020) G2 Esports ha vinto il premio di 15 mila euro aggiudicandosi la Mandatory.gg Cup Valorant vincendo in finale contro Bonk con un netto 3 a 0. Questa vittoria consente alla famosa squadra di Esports di continuare la sua striscia positiva segnando la terza vittoria di fila. La competizione vinta è l’ultima facente parte delle Ignition Series organizzate da Riot Games. Si tratta di un evento in cui competono le migliori squadre europee in un torneo a gara singola. Una sconfitta comporta l’immediata eliminazione della squadra partecipante. In realtà G2 ha fatto sembrare molto semplice raggiungere la finale anche se non è così! Durante tutto il torneo, sebbene le insidie fossero molte, anche dovute alla particolare ... Leggi su esports247

