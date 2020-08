Coronavirus: linee guida per asili e scuole dell’infanzia per bambini (Di lunedì 3 agosto 2020) Approvate dalla Conferenza unificata Stato-Regioni le linee guida per asili nido e scuola dell’infanzia per i bambini fino ai 6 anni d’età redatte dal ministero dell’Istruzione. Dopo il parere positivo del Comitato tecnico scientifico, la Conferenza unificata Stato-Regioni-Upi-Anci ha dato il via libera alle linee guida per la ripresa delle attività scolastiche per i bambini … L'articolo Coronavirus: linee guida per asili e scuole dell’infanzia per bambini è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

mludodc : RT @riktroiani: Obbligo #mascherina fino al 15 Agosto, in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, dai treni ai negozi. Ma secondo fo… - Andrea_B67 : Il governo chiede il rispetto delle linee del comitato tecnico scientifico che proibisce l'occupazione di tutti i p… - cincinnato13 : RT @riktroiani: Obbligo #mascherina fino al 15 Agosto, in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, dai treni ai negozi. Ma secondo fo… - valentinacara9 : RT @riktroiani: Obbligo #mascherina fino al 15 Agosto, in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, dai treni ai negozi. Ma secondo fo… - xilax65 : RT @riktroiani: Obbligo #mascherina fino al 15 Agosto, in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, dai treni ai negozi. Ma secondo fo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus linee Coronavirus, nuovo picco in Europa: scatta l'allarme aerei. «Cambiare le linee guida» Il Messaggero Coronavirus, nel nuovo dpcm mascherina obbligatoria nei luoghi pubblici oltre Ferragosto

Obbligo di mascherina fino a ferragosto in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, dai treni ai negozi. Ma è già in cantiere, anche se nessuna decisione sarebbe stata ancora presa, una nuova pr ...

Killers of the Flower Moon, parla il direttore della fotografia del nuovo film di Scorsese: “Sarà molto delicato”

Il direttore della fotografia Rodrigo Prieto ha parlato con Vanity Fair del suo lavoro al nuovo video musicale di Taylor Swift (cardigan) e anche del suo impegni futuri, tra cui c’è Killers of the Flo ...

Obbligo di mascherina fino a ferragosto in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, dai treni ai negozi. Ma è già in cantiere, anche se nessuna decisione sarebbe stata ancora presa, una nuova pr ...Il direttore della fotografia Rodrigo Prieto ha parlato con Vanity Fair del suo lavoro al nuovo video musicale di Taylor Swift (cardigan) e anche del suo impegni futuri, tra cui c’è Killers of the Flo ...