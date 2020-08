Afghanistan, gruppo armato Isis attacca prigione: 21 morti (Di lunedì 3 agosto 2020) In Afghanistan, un gruppo armato appartenente all’Isis ha assaltato un carcere provocando la morte di 21 persone. Tra loro anche dei bambini. La scorsa notte un gruppo armato che ha rivendicato successivamente la sua appartenenza all’Isis, ha assaltato la prigione di Jalalabad, nell’est dell’Afghanistan. Un attacco che ha provocato la morte di ventuno persone. A … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

CCKKI : #Afghanistan: attacco #carcere #Jalalabad, rivendicato da un gruppo armato locale, aderente al sedicente… - aderenzis1 : Afghanistan, un gruppo segreto delle Sas agiva come uno squadrone della morte - holertogni : Afghanistan, un gruppo segreto delle Sas agiva come uno squadrone della morte - GustavoSetti7 : RT @repubblica: Afghanistan, un gruppo segreto delle Sas agiva come uno squadrone della morte - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Afghanistan, un gruppo segreto delle Sas agiva come uno squadrone della morte -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan gruppo Afghanistan, un gruppo segreto delle Sas agiva come uno squadrone della morte la Repubblica Afghanistan: attacco carcere Jalalabad, 21 morti,anche bimbi

(ANSA) - KABUL, 03 AGO - Almeno 21 persone, tra le quali molti civili, sono rimaste uccise e altre 43 ferite la scorsa notte in un attacco contro una prigione a Jalalabad, nell'est dell'Afghanistan, r ...

Afghanistan, assalto a prigione di Jalalabad

Roma, 2 ago. (askanews) - Un gruppo di uomini armati ha preso d'assalto una prigione nella provincia afgana di Jalalabad, dopo aver fatto esplodere un'autobomba: lo hanno reso noto le autorità locali, ...

(ANSA) - KABUL, 03 AGO - Almeno 21 persone, tra le quali molti civili, sono rimaste uccise e altre 43 ferite la scorsa notte in un attacco contro una prigione a Jalalabad, nell'est dell'Afghanistan, r ...Roma, 2 ago. (askanews) - Un gruppo di uomini armati ha preso d'assalto una prigione nella provincia afgana di Jalalabad, dopo aver fatto esplodere un'autobomba: lo hanno reso noto le autorità locali, ...