Sonia Bruganelli, slip al posto della mascherina: polemiche social (Di domenica 2 agosto 2020) La moglie di Paolo Bonolis Sonia Bruganelli sale sul jet privato: foto di saluto ma un particolare sconcerta tutti e le polemiche e l’ironia vola in rete Spunto ironico preso d’assalto dagli hater della Bruganelli che non perdono l’occasione per attaccarla e spargere veleno… Sonia Bruganelli “vittima” degli hater Non c’è mai pace per Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis che catalizza su di sé qualunqueArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

annanamia : Sonia Bruganelli sale sul jet privato, il particolare sconcertante: 'Si è messa gli slip in faccia'… - zazoomblog : Sonia Bruganelli in partenza per le vacanze col jet privato. I fan notano un dettaglio: «Che brutta…» - #Sonia… - zazoomblog : Una serata a casa. Super Sonia Bruganelli la foto della umile dimora estiva che fa impazzire i rosiconi Guarda -… - zazoomblog : Una serata a casa. Super Sonia Bruganelli la foto della umile dimora estiva che fa impazzire i rosiconi Guarda -… - infoitcultura : Paolo Bonolis papà in piscina con le figlie: la dedica della moglie Sonia Bruganelli | FOTO -