Diletta Leotta saluta la Serie A: “Speriamo di rivederci presto” (Di domenica 2 agosto 2020) Diletta Leotta saluta la stagione di Serie A appena conclusa con un post su Instagram. Il campionato di Serie A 2019-2020 si conclude oggi con le ultime quattro partite decisive per salvarsi dalla retrocessione. Diletta Leotta ha chiuso così la sua stagione televisiva come conduttrice di DAZN ed ora potrà rilassarsi un po’ in attesa del nuovo campionato. La conduttrice ha salutato la Serie A con un post su Instagram in cui ha ricordato come questo campionato sia stato il più particolare della storia del calcio. La competizione infatti è stata interrotta a metà dall’epidemia di coronavirus, ed è ripartita solo a metà maggio con le gare svolte a porte chiuse. La conduttrice si ... Leggi su bloglive

