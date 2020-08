Bologna, 40 anni dopo la strage il ricordo non basta. Mattarella: 'Esigenza di piena verità e giustizia (Di domenica 2 agosto 2020) Non solo il dovere della memoria: nella cerimonie per il quarantesimo anniversario della strage, resta forte la domanda di piena chiarezza sulle responsabilità. E per i familiari delle vittime ora c'è ... Leggi su tg.la7

