Pallavolo – Supercoppa Italiana femminile: decise formula e date della competizione (Di venerdì 31 luglio 2020) Ricomincerà da un’edizione straordinaria della Supercoppa Italiana la storia della Pallavolo femminile di Serie A, interrotta bruscamente lo scorso marzo a causa della pandemia da COVID-19. La Finale del primo evento della stagione 2020-21 si disputerà domenica 6 settembre, alle ore 21.00, in una sede – comunque una delle più suggestive piazze delle città italiane – che sarà ufficializzata nei prossimi giorni. La ripartenza migliore possibile per il movimento rosa di vertice, che potrà mostrare a una vastissima platea (si attende la conferma definitiva dell’inserimento nel Palinsesto RAI) le qualità che l’hanno portato a essere negli ultimi anni il migliore al mondo. La ... Leggi su sportfair

