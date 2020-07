Eurozona, c’è aria di ripresa: bene dati PMI manifattura e servizi (Di venerdì 24 luglio 2020) (Teleborsa) – L’economia dell’Eurozona si riporta su un sentiero di crescita, trainata dal doppio recupero del settore manifatturiero e dei servizi, dopo lo shock provocato dalla pandemia di Covid-19 in primavera. Lo confermano i dati preliminari degli indici PMI manifatturieri e dei servizi del mese di luglio, che indicano un generale recupero delle aspettative dei direttori acquisto delle aziende sopra la soglia chiave dei 50 punti. L’Indice PMI manifatturiero, elaborato da IHS Markit, è risalito a 51,1 punti dai 47,4,4 precedenti, risultando superiore ai 50 punti attesi dagli analisti. Recupera anche il PMI dei servizi, attestandosi a 55,1 punti dai 48,3 precedenti, superando i 51 punti del consensus. Di conseguenza il PMI composito si porta a 54,8 punti da 48,5 ... Leggi su quifinanza

