Campania, la stretta di De Luca: mille euro di multa per chi è senza mascherina al chiuso, quarantena per chi viene dall’estero, controlli (Di venerdì 24 luglio 2020) Dopo alcuni giorni attraversati da un lieve aumento dei contagi in Campania, (oggi però scesi a sei casi), il governatore Vincenzo De Luca annuncia la stretta: mille euro di multa, il massimo, per chi verrà sorpreso senza mascherina nei luoghi al chiuso (permane l’obbligo di portarla con sé), nonché blocco dei mezzi pubblici, bus e treni, se a bordo viaggia un passeggero senza mascherina. Che si beccherà il multone da 1000 euro e verrà fatto scendere. Inoltre viene reintrodotto l’obbligo di quarantena per chi proviene dall’estero. Sono alcuni dei punti di una ordinanza che De ... Leggi su ilfattoquotidiano

