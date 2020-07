Nicki Minaj è incinta, l'annuncio in lingerie luccicante su Instagram: 'Straripante di eccitazione e gratitudine' (Di martedì 21 luglio 2020) è incinta e diventerà mamma. La cantante, sposata dal 2019 col rapper Zoo, al secolo Kenneth Petty, ha dato il lieto annuncio, col suo inconfondibile stile 'sobrio', dal suo account Instagram. Leggi ... Leggi su leggo

SkyTG24 : Nicki Minaj è incinta: su Instagram l'annuncio della sua gravidanza - itsemahbitch : penso che nella mia galleria ci siano più meme di Nicki Minaj che foto mie - MondoTV241 : Nicki Minaj è incinta, ecco le foto #NickiMinaj - mixer_felice : Solo io vorrei un'altra esibizione live delle Little Mix e Nicki Minaj? - cassandro91 : Il Tg1 che mette Nicki Minaj e non Avril Lavigne come sottofondo a un servizio sulla malattia di Lyme? -

Ultime Notizie dalla rete : Nicki Minaj La reazione di Katy Perry all'annuncio della gravidanza di Nicki Minaj sta facendo sognare i fan MTV.IT Nicki Minaj è incinta: l’eccentrico annuncio su Instagram

Nicki Minaj aspetta il suo primo figlio e l’annuncio su Instagram non poteva che essere nel suo stile eccentrico e coloratissimo. La famosa rapper americana, 37 anni compiuti lo scorso dicembre, e il ...

Nicki Minaj incinta di Kenneth Petty, chi è il marito della star del rap

La nuova uscita di Nicki Minaj non è un disco ma un figlio. L’artista ha annunciato di essere incinta su Instagram con quattro foto in perfetto stile Minaj, coloratissime, «ultrapop», con il pancione ...

Nicki Minaj aspetta il suo primo figlio e l’annuncio su Instagram non poteva che essere nel suo stile eccentrico e coloratissimo. La famosa rapper americana, 37 anni compiuti lo scorso dicembre, e il ...La nuova uscita di Nicki Minaj non è un disco ma un figlio. L’artista ha annunciato di essere incinta su Instagram con quattro foto in perfetto stile Minaj, coloratissime, «ultrapop», con il pancione ...