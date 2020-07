Formula 1 – Ferrari, Vettel romantico: “innamorato di una splendida donna rossa, la nostra storia non ha funzionato” (Di sabato 18 luglio 2020) “Credo che fossi attratto per le giuste ragioni da una splendida donna con la chioma rossa che mi mostrava interesse e guardandoci indietro il nostro obiettivo, il mio obiettivo, era di vincere il campionato e non l’abbiamo raggiunto. Quindi sotto questo aspetto abbiamo fallito. Ma abbiamo comunque vissuto momenti speciali e belle gare, quindi non lo rimpiango“. Parole agrodolci quelle rilasciate da Sebastian Vettel, ai microfoni di Sky Sport, per un addio romantico alla Ferrari. Il pilota tedesco ha metaforizzato la Ferrari paragonandola ad una bella donna dai capelli rossi, con la quale però, la relazione non ha funzionato. Clive Mason/Getty Images“Doloroso non aver vinto il mondiale? No. Insomma, ero abbastanza ... Leggi su sportfair

