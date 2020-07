Risultati Serie B 35ª giornata, i finali: tonfi Spezia e Pordenone, suicidi Empoli e Chievo [FOTO e CLASSIFICA] (Di venerdì 17 luglio 2020) Risultati Serie B – 35ª ricca di gol, pazzesche rimonte e finali emozionanti in cadetteria. Al pari tra Pescara e Frosinone nel pomeriggio sono seguite ben nove partite. Torna alla vittoria il Benevento, che batte il Livorno nel testa coda in CLASSIFICA. Il Crotone pareggia in casa contro la Salernitana e mette un altro mattoncino verso la A. Le inseguitrici, infatti, perdono. Tutte. Tonfo interno del Pordenone col Cosenza, dello Spezia con il Venezia e del Cittadella con l’Ascoli. Clamorosa la rimonta dell’Entella ad Empoli e della Juve Stabia in casa contro il Chievo. Unica gara senza reti è quella tra Perugia e Cremonese. Di seguito il programma completo con Risultati e ... Leggi su calcioweb.eu

