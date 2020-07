Covid-19, l’Iss toglie ogni dubbio: «Altro che semplice influenza, è la causa dell’89% dei morti» (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Covid-19 «è la causa direttamente responsabile della morte nell’89% dei decessi di persone positive al test Sars-Co-2. Per il restante 11% le cause di decesso sono le malattie cardiovascolari (4,6%), i tumori (2,4%), le patologie del sistema respiratorio (1%), il diabete (0,6%), le demenze e le malattie dell’apparato digerente (rispettivamente 0,6% e 0,5%)». Lo sottolinea l’aggiornamento del rapporto Istat-Istituto superiore di sanità sull”Impatto dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità: Cause di morte dei deceduti positivi a Sars-Cov-2. Il Covid-19 può essere fatale anche senza concause Secondo il rapporto il Covid-19 è una malattia che può «rivelarsi fatale anche in assenza di concause. Non ci ... Leggi su secoloditalia

