Pensioni di invalidità 2020 in aumento da agosto: chi sono i beneficiari? (Di mercoledì 15 luglio 2020) Pensioni di invalidità 2020 in aumento da agosto: chi sono i beneficiari? Ad agosto c’è un’importante novità (positiva) per i percettori delle Pensioni di invalidità civile, in quanto ci sarà un aumento sull’assegno, che però, bisogna precisarlo, non spetterà a tutti indiscriminatamente. L’emendamento al Decreto Rilancio presentato da Fratelli d’Italia e con prima firmataria Giorgia Meloni ha infatti avuto l’ok da parte della Commissione Bilancio della Camera, un primo passo importante e fondamentale per arrivare alla conclusione della procedura. Ora si attende l’approvazione definitiva delle Camere e quindi potrà diventare legge.Segui ... Leggi su termometropolitico

