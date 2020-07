Conte-Speranza, decreto che proroga misure fino al 31 luglio Consiglio dei ministri: riunione nella notte durata sei ore. Intesa su autostrade (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Con il ministro della Salute ha firmato l’atto di proroga fino al 31 luglio delle misure di Contenimento del corona virus. Consiglio dei ministri durato praticamente l’ibtera notte: secondo fonti raggiunta Intesa in tema fi gestione delle autostrade. Varato il turno elettorale e referendario del 20-21 settembre. notizia in aggiornamento L'articolo Conte-Speranza, decreto che proroga misure fino al 31 luglio <span class="subtitle">Consiglio dei ... Leggi su noinotizie

GiovanniToti : Il Presidente Conte e il ministro Speranza farebbero bene a chiarire al più presto il significato della proroga del… - a_meluzzi : RT @Libero_official: #coronavirus, Massimo #Galli e i #migranti tenuti sulle navi: 'Un errore colossale, si agevola il contagio' #Conte #Sp… - a_meluzzi : RT @VotersItalia: Non esiste solo il #lockdown di un #Governodincapaci per un #COVID19 ormai chiaramente curabile e controllato ma ne esist… - ecunit80 : RT @BarbaraRaval: VOCI DA LAMPEDUSA,censurate!Domani sarà depositata alla Proc. Repubblica di Roma l'esposto VS Conte, Lamorgese e Speranza… - FrEe_ThOuGhTs_1 : RT @BarbaraRaval: VOCI DA LAMPEDUSA,censurate!Domani sarà depositata alla Proc. Repubblica di Roma l'esposto VS Conte, Lamorgese e Speranza… -