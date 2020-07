Calciomercato Milan, ufficiale il riscatto di Kjaer: il danese ha firmato fino al 2022 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Fumata bianca per Simon Kjaer.L'accordo per il riscatto del difensore danese da parte del Milan era stato raggiunto già ieri, ma adesso c'è anche l'ufficialità. Il giocatore, che si era trasferito a gennaio in prestito dal Siviglia, ha firmato con i rossoneri un contratto fino al 2022. Nelle casse del club spagnolo verranno versati 3,5 milioni di euro. Di seguito il comunicato."AC Milan comunica di aver esercitato l'opzione per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Simon Kjaer dal Sevilla FC. Il calciatore danese ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno ... Leggi su mediagol

