Autostrade, raggiunto l’accordo: Benetton uscirà (quasi) (Di mercoledì 15 luglio 2020) Autostrade per l’Italia: dopo sei ore di riunione, all’alba è stata raggiunta l’intesa, con il passo indietro dei Benetton che ha aperto all’accordo. Cassa depositi e prestiti (Cdp), una controllata del Ministero delle Finanze, entra con il 51%, sostituendo entro sei mesi o un anno la holding del gruppo Benetton, Atlantia (che attualmente possiede l’88% delle quote), e facendo di Aspi una public company. Inoltre, è prevista una revisione completa della concessione, che riguarda sia i risarcimenti che le tariffe. Entro il 27 luglio dovrebbe partire il percorso in direzione dell’uscita della famiglia Benetton, che scenderebbe prima al 10-12% dell’azionariato (soglia sotto la quale non si entra in consiglio di amministrazione), per prevedere poi una ulteriore diluizione. Leggi su vanityfair

La7tv : #omnibus @Donzelli (FdI) commenta l'accordo su #Autostrade raggiunto nella notte tra governo e #Benetton: 'Non c'è… - ANTEO17 : RT @perchetendenza: #Autostrade: Perché è stato raggiunto un accordo per l'uscita graduale dei Benetton e l'ingresso di Cdp al 51%, che ren… - CordioliMirco : RT @CesareOrtis: #Atlantia #Benetton festeggia l'accordo raggiunto con il governo #Pd #M5S +21,32% #Autostrade - LNN999 : RT @luigivanti: E dopo ben quasi 7 ore di CdM, l’accordo sulle Autostrade è’ stato raggiunto nella notte. Non ci sarà proprio nessuna revoc… - MarcoVivalda : RT @luigivanti: E dopo ben quasi 7 ore di CdM, l’accordo sulle Autostrade è’ stato raggiunto nella notte. Non ci sarà proprio nessuna revoc… -