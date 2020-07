Allerta disinfettante contaminato: le farmacie dispongono il ritiro [MARCA e DETTAGLI] (Di mercoledì 15 luglio 2020) Allerta disinfettante contaminato: la ditta produttrice NUOVA FARMEC SRL, informa di aver attivato un richiamo volontario, a scopo precauzionale, di alcuni lotti di una soluzione antisettica e disinfettante. Nello specifico si tratta dei lotti n. L0566 – L0635 – L0636 – L0716 del NEOXINAL ALCOLICO 0,5%+ 70% 20 flaconi 500 ml, AIC 037894033, del lotto n. L0634 del NEOXINAL Alcolico 0,5%+70% 24 flaconi 250ml, AIC. 037894021 e dei lotti n. L0633 – L0709 – L0710 – L0711 del NEOXINAL Alcolico 0,5%+70% 12 flaconi 1litro, AIC. 037894019. Si tratta di un farmaco utilizzato per pulire e disinfettare. La segnalazione assume una notevole rilevanza in questo particolare periodo storico, in cui a causa della pandemia di coronavirus, risulta fondamentale mantenere un’igiene ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Allerta disinfettante Allerta disinfettante contaminato: le farmacie dispongono il ritiro [MARCA e DETTAGLI] Meteo Web Quando il limone sugli alimenti ha funzione antibatterica

Un approfondimento per capire quando il limone sugli alimenti ha funzione antibatterica. Con l’arrivo della bella stagione e delle vacanze, anche chi non è un consumatore accanito di pesce e frutti di ...

Prodotti pericolosi, giocattoli al primo posto nel sistema di allerta europeo

Nel 2019 ci sono state oltre 2200 segnalazioni di prodotti pericolosi nel sistema di allerta rapido europeo cui hanno fatto seguito oltre 4400 azioni di follow up (ritiro dal mercato, distruzione del ...

Un approfondimento per capire quando il limone sugli alimenti ha funzione antibatterica. Con l’arrivo della bella stagione e delle vacanze, anche chi non è un consumatore accanito di pesce e frutti di ...Nel 2019 ci sono state oltre 2200 segnalazioni di prodotti pericolosi nel sistema di allerta rapido europeo cui hanno fatto seguito oltre 4400 azioni di follow up (ritiro dal mercato, distruzione del ...