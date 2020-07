Sposa 25enne Mangia una Fetta di Torta e Muore: Dramma al Suo Matrimonio, Genitori Sotto Shock (Di martedì 14 luglio 2020) Lo Shock anafilattico ha portato la giovane Alexandra Erokhova alla morte, nella Torta infatti erano presenti noci, alimento di cui era allergica da sempre. Doveva essere uno dei giorni più belli della sua vita, ed è finito per essere teatro di una terribile tragedia. Alexandra Erokhova è morta a soli 25 anni durante il banchetto per celebrare il suo Matrimonio. La Sposa infatti avrebbe ingerito una Fetta di Torta contenente delle noci, frutto di cui era gravemente allergica da sempre. La festa si era celebrata nel centro storico di Mosca, nel Tsaritsyno, un palazzo del 700 fatto costruire da Caterina la Grande. Ad ogni modo, la famiglia racconta di aver specificato ai gestori dell’intolleranza della figlia, Alexandra purtroppo durante la cena ... Leggi su youreduaction

