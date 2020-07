Regionali Puglia, Lopalco si candida nella lista di Emiliano: è ufficiale (Di martedì 14 luglio 2020) Ora è ufficiale: l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, che in questi mesi è stato il consulente della Regione Puglia per l'emergenza coronavirus, si candida alle elezioni Regionali nella lista civica "Con" per Michele Emiliano Presidente. Ad Adnkronos Lopalco ha spiegato:"Se gioco una partita, provo a giocarla per vincerla"E poi ha raccontato come è arrivata la candidatura:"Emiliano mi ha chiamato e me lo ha chiesto formalmente. Al al momento non conosco ancora i dettagli. Oggi il presidente presentava le liste e io mi presenterò con la lista civica di Emiliano che si chiama 'Con'. Saranno i voti quelli che contano"E non ha nascosto che ... Leggi su blogo

