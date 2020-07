Ragazzo scivola nella forra per recuperare il cane. Salvati dai Vigili del Fuoco (VIDEO) (Di martedì 14 luglio 2020) Nel tentativo di recuperare il proprio cane, scivolato nel torrente Arzino in provincia di Pordenone, un Ragazzo cade in una forra piena d’acqua rimanendovi bloccato: soccorsi con tecniche speleo alpino fluviali dai Vigili del Fuoco , il giovane e il suo cane sono stati poi affidati ai sanitari per il trasporto in ospedale Leggi su udine20

wmuccioli : RT @SinistroTOP: ??+++ULTIM’ORA Giovane ragazzo di colore scivola in piscina. I bagnini s’inginocchiano e tolgono l’acqua dalla vasca con gl… - Axeldml2 : RT @SinistroTOP: ??+++ULTIM’ORA Giovane ragazzo di colore scivola in piscina. I bagnini s’inginocchiano e tolgono l’acqua dalla vasca con gl… - RevenantMirko : RT @SinistroTOP: ??+++ULTIM’ORA Giovane ragazzo di colore scivola in piscina. I bagnini s’inginocchiano e tolgono l’acqua dalla vasca con gl… - BordignonAngelo : RT @SinistroTOP: ??+++ULTIM’ORA Giovane ragazzo di colore scivola in piscina. I bagnini s’inginocchiano e tolgono l’acqua dalla vasca con gl… - PrincipiFranco : RT @SinistroTOP: ??+++ULTIM’ORA Giovane ragazzo di colore scivola in piscina. I bagnini s’inginocchiano e tolgono l’acqua dalla vasca con gl… -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzo scivola Taormina, scivola sugli scogli mentre sta pescando: morto 20enne Sky Tg24 Giovane tunisino scivola sugli scogli e muore, la tragedia a Taormina

Un ragazzo di origini tunisine di 19 anni è morto ieri a Taormina (ME) in seguito ad una caduta accidentale mentre si trovava a pesca con alcuni amici. Ben Dlala Faker, 19enne, è stato trovato privo d ...

Si cala nel torrente per salvare il suo cane, ragazzo rischia di annegare

Bologna, auto con tre ragazzi vola nella notte in un torrente ... un tuffo nel torrente Guerna in provincia di Bergamo ma è scivolato e ha battuto la testa, per questo un 13enne è finito ...

Un ragazzo di origini tunisine di 19 anni è morto ieri a Taormina (ME) in seguito ad una caduta accidentale mentre si trovava a pesca con alcuni amici. Ben Dlala Faker, 19enne, è stato trovato privo d ...Bologna, auto con tre ragazzi vola nella notte in un torrente ... un tuffo nel torrente Guerna in provincia di Bergamo ma è scivolato e ha battuto la testa, per questo un 13enne è finito ...