Caserta, la centrale termoelettrica Edison di Presenzano divide. Testamento: “Emissioni altissime nonostante la tecnologia” (Di martedì 14 luglio 2020) Operazione virtuosa e pulita o grande bluff? La questione è complessa e divisiva. Da un lato c’è la centrale termoelettrica che Edison sta realizzando a Presenzano (Caserta), un’immensa opera strategica alimentata a gas naturale per un investimento da 470 milioni di euro e 810 MW di potenza. Dall’altro c’è la necessità di chiarezza espressa con osservazioni, interrogazioni parlamentari e manifesti dei comitati locali, che chiedono informazioni e garanzie rispetto alle conseguenze del progetto sulla salute pubblica. Ma anche in merito ad alcuni aspetti che, dal punto di vista ambientale, potrebbero cambiare lo scenario. Di fatto si è poco approfondito l’aspetto sanitario, nonostante nel 2009 l’Asl di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere dello Sport

