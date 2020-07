UltraPop Festival, Elio Germano oggi si racconta in diretta su Twitch (Di lunedì 13 luglio 2020) L'UltraPop Festival arriva oggi in streaming e tra gli ospiti più attesi c'è Elio Germano, che racconterà il suo 2020 tra quarantena e grandi premi. Questo 2020 sarà stato anche sfortunato, ma ha ancora una volta ribadito l'enorme talento di uno degli attori più brillanti del nostro panorama. Premiato al Festival di Berlino sia con Favolacce che con Volevo nascondermi, Elio Germano sarà protagonista dell'incontro di oggi all'UltraPop Festival, in cui racconterà se stesso, tra sperimentazione e successi, a partire dalle ore 16:00. L'attore è uno dei volti del secondo film scritto e diretto dai fratelli D'Innocenzo, Favolacce, fresco di trionfo ai ... Leggi su movieplayer

