Stefano De Martino ed Emma Marrone, dopo il gossip su Belen e Alessia Marcuzzi i fan sperano: 'Possibile riavvicinamento della cantante' (Di domenica 12 luglio 2020) Scambio di like e di cuori tra ed mentre il gossip su e continua a tenere banco. Ai fan non è passata inosservata la strana interazione via social tra i due ex. Qualcuno spera anche che i due possano ... Leggi su leggo

anymalfoy934 : RT @kiss3dbyfire_: @findusbastoncin @pensieri_acaso Quelli che definiscono una ragazza troia quando tradisce il partner sbagliano comunque… - infoitcultura : Belen Rodriguez 'cavalca' il gossip su Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi e pubblica la foto delle viole - zazoomblog : Stefano De Martino vende un ricordo di Belen Rodriguez per 295.000 euro [FOTO] - #Stefano #Martino #vende #ricordo… - zazoomblog : Stefano De Martino ed Emma Marrone scomabio di like social dopo il gossip su Belen e Alessia Marcuzzi: «Possibile r… - endymionsheart : RT @Ri_Ghetto: FERMI TUTTI -