Renault contro Racing Point, il comunicato: “Chiediamo spiegazioni sulla legalità” (Di domenica 12 luglio 2020) “Possiamo confermare che il gruppo Renault ha rivolto una richiesta agli steward del Gran Premio di Stiria per avere chiarimenti riguardo la legalità della Racing Point RP20. Non aggiungeremo nessun altro commento fino alla decisione degli steward“. Con un comunicato ufficiale la Renault ha ufficializzato la volontà di aprire una protesta contro la Racing Point. Numerosi team si sono confrontati sulla regolarità della RP20, parsa fin troppo simile alla Mercedes del 2019. Il team principal Otmar Szafnauer si è difeso chiarendo che lo stile della nuova RP20 è ispirato al concetto aerodinamico della Mercedes W10 ma che non vi è alcun accordo con la stessa scuderia di Brackley in merito ... Leggi su sportface

