Polemica sotto un post di Belen: “Con tutta quella plastica danneggi il mare” (FOTO) (Di domenica 12 luglio 2020) Polemiche e insulti sotto l’ultimo post di Belen Rodriguez su Instagram. La showgirl argentina in questi giorni è alle prese con le voci di gossip sull’ex Stefano De Martino: Belen infatti avrebbe scoperto sul suo Ipad dei messaggi di Alessia Marcuzzi. Nell’ultima FOTO che la ritrae in costume, i fan si sono scatenati nei commenti, tra apprezzamenti e parole pesanti con frasi come: “Con tutta quella plastica danneggi il mare”, si legge. https://www.instagram.com/p/CCf2nbsn5Nh/ Leggi su sportface

Polemica sotto un post di Belen : “Con tutta quella plastica danneggi il mare” (FOTO) Polemiche e insulti sotto l’ultimo post di Belen Rodriguez su Instagram. La showgirl argentina in questi giorni è alle prese con le voci di gossip sull’ex Stefano De Martino: Belen infatti avrebbe scoperto sul suo Ipad dei ...

Polemiche e insulti l’ultimo di Rodriguez su Instagram. La showgirl argentina in questi giorni è alle prese con le voci di gossip sull’ex Stefano De Martino: infatti avrebbe scoperto sul suo Ipad dei ... Juventus - Sarri fa chiarezza : “Pjanic titolare ma sottotono. Ronaldo? Nessuna polemica dopo il cambio” La Juventus vince ancora e lo fa con un successo netto, maturato per 1-3 sul campo del Genoa. Partita decisa da tre guizzi straordinari di Dybala, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa. Nel post gara, ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Sarri ha ...

La vince ancora e lo fa con un successo netto, maturato per 1-3 sul campo del Genoa. Partita decisa da tre guizzi straordinari di Dybala, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa. Nel post gara, ai microfoni di Sky Sport, Maurizio ha ... Antonella Clerici - polemica sotto al nuovo scatto : “E chi se lo può permettere?”. Foto Antonella Clerici ha recentemente rotto il silenzio dopo la chiusura della Prova del Cuoco di Elisa Isoardi. La notizia era nell’aria ormai da settimane e a confermarlo è stata proprio la conduttrice del format quando nel corso di una ...

PisaConnection : QUINEWS #Volterra: Le sedie in piazza dei Priori fanno discutere - FilippoTurati55 : @Pirichello @_enzenz Non voglio far polemica con te, ma fidati che Bergomi è la persone più lontana dall'inter che… - fiorwnza : RT @marioadinolfi: Michela Marzano in prima sul quotidiano degli Agnelli offre sponda al direttore di Rai1 Coletta definendo “volgare” (imm… - duecuoriallora : @meta_moro Si stava già creando la polemica sotto per i capelli bianchi ????????? - Katya95890527 : Non per fare polemica...ma chi riporta i commenti idioti di gente malata sotto i post non capisce che da importanza… -

Ultime Notizie dalla rete : Polemica sotto POLEMICA SOTTO UN POST DI BELEN: "Con tutta quella PLASTICA DANNEGGI IL MARE (FOTO) Sportface.it Festa della Marina: 5 domande di Rosaria Falco a Tassotti: “Perché ha scelto la Best Eventi?”

La consigliera di opposizione si riferisce alla società nell’occhio del ciclone a Pescara per corruzione che ha organizzato numerosi concerti con l’Amministrazione Piunti. E si chiede ancora: “PercHé ...

Messi inventa, Vidal segna, Ter Stegen para: il Barça mette pressione al Real

Il Barça resta nella scia dei blancos, ma che fatica anche al José Zorrilla. La truppa di Setien vive in realtà un pomeriggio dai due volti: allegro e divertente nei primi 45', smarrito e in affanno n ...

La consigliera di opposizione si riferisce alla società nell’occhio del ciclone a Pescara per corruzione che ha organizzato numerosi concerti con l’Amministrazione Piunti. E si chiede ancora: “PercHé ...Il Barça resta nella scia dei blancos, ma che fatica anche al José Zorrilla. La truppa di Setien vive in realtà un pomeriggio dai due volti: allegro e divertente nei primi 45', smarrito e in affanno n ...