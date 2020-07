Pedopornografia, foto e filmati via chat: denunciati 20 minori – Continuano le operazioni in Italia (Di sabato 11 luglio 2020) La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha concluso una complessa e delicata attività d’indagine che ha portato alla denuncia in stato di libertà di 20 minorenni, in concorso tra loro, per i reati di detenzione, divulgazione, cessione di materiale pedopornografico e istigazione a delinquere aggravata. L’attività è stata svolta dai poliziotti del Compartimento Polizia Postale per la Toscana coordinati dal Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, dott. Antonio Sangermano. La vicenda è iniziata quando una madre lucchese, trovando sul telefono cellulare del figlio quindicenne numerosi filmati hard con protagoniste giovanissime vittime, si è rivolta alla Polizia Postale chiedendo aiuto. Dall’analisi del telefonino è emerso un numero esorbitante di ... Leggi su databaseitalia

Pedopornografia - venti minorenni denunciati per foto e video. Nelle chat degli orrori 7 tredicenni L'inchiesta è nata da una mamma di Lucca che ha scoperto alcune immagini choc sul cellulare del figlio. Il gruppo utilizzava varie app di messaggistica, tra cui Telegram, per scambiarsi i file ...

L'inchiesta è nata da una mamma di Lucca che ha scoperto alcune immagini choc sul cellulare del figlio. Il gruppo utilizzava varie app di messaggistica, tra cui Telegram, per scambiarsi i file ... Pedopornografia - scoperta chat “degli orrori” con 20 minori che si scambiavano immagini hard e foto di suicidi e mutilazioni Venti minori si scambiavano immagini “di orribili violenze e con contenuti di alta crudeltà” in una chat, scoperta dalla polizia postale. I ragazzi che partecipavano al gruppo Whatsapp, che gli investigatori definiscono ...

DatabaseItalia : La PoliziaPostale ha concluso una complessa e delicata attività d'indagine che ha portato alla denuncia in stato di… - bizcommunityit : Pedopornografia, scoperta chat “degli orrori” con 20 minori che si scambiavano immagini hard e… - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Pedopornografia, foto e filmati via chat: denunciati 20 minori - zazoomblog : Pedopornografia scoperta chat “degli orrori” con 20 minori che si scambiavano immagini hard e foto di suicidi e mut… - Noovyis : (Pedopornografia, scoperta chat “degli orrori” con 20 minori che si scambiano immagini hard e foto di suicidi e mut… -