Da Jesolo a Bolzano col deltaplano, si schianta durante l'atterraggio: Mattia muore a 29 anni (Di sabato 11 luglio 2020) Non ce l'ha fatta il , in provincia di Bolzano. La vittima è Mattia Solderer , 29 anni, di Laion, che era in vacanza nel Veneziano. Secondo le prime ricostruzioni, il pilota del velivolo, partito da ... Leggi su leggo

Da Jesolo a Bolzano con il deltaplano : muore ragazzo di 29 anni La vittima, Elias Solderer di 29 anni, si è schiantata al suolo mentre era in fase di atterraggio con il suo deltaplano a motore. La ricostruzione completa dell’accaduto è ancora in atto. La scorsa notte non ce l’ha fatta ...

zazoomblog : Da Jesolo a Bolzano con il deltaplano: muore ragazzo di 29 anni - #Jesolo #Bolzano #deltaplano: #muore -