Atalanta, frase razzista di un membro staff Si muove procura Figc, Gasp si dissocia (Di domenica 12 luglio 2020) La procura federale della Figc, guidata da Giuseppe Chinè, si è attivata su un episodio accaduto sabato 11 luglio a Bergamo in cui un componente dello staff dell’Atalanta si sarebbe rivolto a un tifoso del Napoli con un’espressione discriminatoria («Terrone del c...») e con altri improperi. L’allenatore dell’Atalanta a fine gara si è dissociato dall’episodio. Leggi su ecodibergamo

È stato il team manager dell’Atalanta, Mirco Moioli a rivolgere al tifoso del Napoli l’insulto razzista. In partenza per Torino, un tifoso del Napoli si è avvicinato allo staff tecnico dei nerazzurri ...

