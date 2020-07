Polmonite in Kazakistan. "Sconosciuta, più letale del Covid" (Di venerdì 10 luglio 2020) Pechino, 10 luglio 2020 - Nuovi timori per una "Polmonite ignota" e botta e risposta tra Cina e Kazakistan . Tutto è cominciato dopo l'allarme lanciato dall'ambasciata cinese nel Paese centro-asiatico ... Leggi su quotidiano

HuffPostItalia : Una nuova 'polmonite sconosciuta' in Kazakistan, 'più mortale del coronavirus' - Tg3web : L'ambasciata cinese in Kazakistan lancia l'allarme su una polmonite sconosciuta che sarebbe più pericolosa di quell… - MediasetTgcom24 : Polmonite sconosciuta più letale del coronavirus, è 'scontro' tra Cina e Kazakistan #Kazakistan… - codeghino10 : RT @Agenzia_Italia: Allarme della Cina per una polmonite ignota in Kazakistan - i1ygq : RT @Agenzia_Italia: Allarme della Cina per una polmonite ignota in Kazakistan -