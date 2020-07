Inter, mea culpa Candreva: “C’è tanto da lavorare, ma meritavamo di vincere” (Di venerdì 10 luglio 2020) Una serata da ricordare, almeno a livello personale. Antonio Candreva è stato autore di un gol e mezzo nel pareggio per 2-2 contro il Verona. Un destro in rete e un cross, poi deviato, che ha portato alla seconda rete nerazzurra. L'Inter, però, non è riuscita a sfruttare l'ottima serata del suo esterno raccogliendo solo un punto. Ai microfoni di InterTv, l'italiano ha commentato il momento non semplice dei suoi.Candreva: "C'è tanto da lavorare"caption id="attachment 989427" align="alignnone" width="510" Verona-Inter (getty images)/caption"Si può sempre fare meglio, specie se si pareggia. Resta il rammarico di non aver portato a casa i 3 punti", ha detto Candreva. "C'è tanto su cui ... Leggi su itasportpress

