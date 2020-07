"La mia talpa per battere la retorica da lockdown" (Di giovedì 9 luglio 2020) Stefania Vitulli Una fiaba contemporanea sulla nostra capacità di reagire all'imprevisto. Incluso il Coronavirus Prima di ogni cosa va detto che Diario di una talpa di Paola Mastrocola (La nave di Teseo, pagg. 202, euro 18) non è un libro sul lockdown, né tantomeno sul virus. Certo di quei giorni si parla, ma come «modello di talpitudine» cui siamo stati costretti tutti, per cui il diario del sottosuolo diventa d'obbligo per esprimerne l'antiretorica. Il libro, completato da disegni dell'autrice in stile Saul Steinberg, è una favola contemporanea sulla nostra reattività all'imprevisto, l'ironico resoconto di come un'emergenza possa farsi surreale nel momento in cui non se ne accettano supinamente le regole. D'altra parte, come dice la protagonista: «La grandezza o ... Leggi su ilgiornale

sunxhazzax : Il mio cuoricino si è spezzato ho appena scoperto (scovando peggio di una talpa) che la mia Twitter crush ha una Tw… - margtlovesyou : anche con la mia vista da talpa ci riesco?? - latwittipe : Sulla mia cecità non sbaglia, quella talpa di mia madre mi ha “regalato” una miopia da 6.25 gradi a occhio, però qu… - LaStampa : Non avevo nessuna voglia di scrivere, in quei giorni. Le recensioni ?? di Tuttolibri . - TuttoLibri : Non avevo nessuna voglia di scrivere, in quei giorni. Le recensioni ?? di Tuttolibri -

Ultime Notizie dalla rete : mia talpa Sulla mia scrivania si è seduta una talpa e m’ha detto che la gente è finita sotto terra La Stampa Sulla mia scrivania si è seduta una talpa e m’ha detto che la gente è finita sotto terra

Non avevo nessuna voglia di scrivere, in quei giorni. Nemmeno una pagina, figurarsi un libro. Avevo voglia di muovermi, trafficare per casa. Fare ordine, fare molto ordine. Nei cassetti, negli armadi, ...

Non avevo nessuna voglia di scrivere, in quei giorni. Nemmeno una pagina, figurarsi un libro. Avevo voglia di muovermi, trafficare per casa. Fare ordine, fare molto ordine. Nei cassetti, negli armadi, ...