Bonus 1000 euro di maggio: quali partite Iva escluse? (Di mercoledì 8 luglio 2020) Arrivano i chiarimenti dell’INPS per il Bonus 1000 euro di maggio per partite Iva iscritte alla Gestione Separata. Si tratta del Bonus di maggio introdotto dal Decreto Rilancio che per alcune categorie di aventi diritto spetta in automatico se hanno percepito l’indennità 600 euro del mese di marzo e aprile, mentre per alcune altre è necessario non solo presentare nuova domanda ma anche rispettare determinati paletti restrittivi. Bonus 1000 euro di maggio Mentre le indennità di 600 euro di marzo e aprile sono state erogate indistintamente a chi ha perduto reddito a causa del coronavirus sia a chi ha continuato a guadagnare come prima ... Leggi su notizieora

