Rilancio del Paese, perché ancora non ci siamo (Di martedì 7 luglio 2020) Con l’ultimo consiglio dei ministri il governo arricchisce di un nuovo capitolo la sua politica contro l’emergenza Covid 19: il Programma Nazionale di Riforma (Pnr), la terza parte del Def, posticipata da aprile a luglio per la crisi pandemica. Il Pnr dovrebbe rappresentare un passaggio fondamentale verso la costruzione della strategia pubblica per rilanciare il Paese e l’economia italiana. Le informazioni fornite dal Pnr sono impressionanti: Pil a -8% nel 2020 (la Ue pronostica -11,2%), disoccupazione all’11,5%, calo dell’occupazione per … Continua L'articolo Rilancio del Paese, perché ancora non ci siamo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Presidente dell'Inail: l'emergenza COVID-19 e il futuro della prevenzione

Brescia, 7 Lug – Andando a controllare il dettato del decreto legislativo 81/2008, con specifico riferimento all’articolo 9 (Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di ...

Fase 3: geriatra Bernabei, 'ripensare cure territoriali per evitare nuova emergenza'

Roma, 7 lug. (Adnkronos Salute) - Ci è voluta una pandemia per accendere i riflettori sulla medicina del territorio e sulla necessità di investire su uno dei suoi pilastri fondamentali, l’assistenza d ...

