Germania, cresce la produzione industriale ma sotto le attese (Di martedì 7 luglio 2020) (Teleborsa) – Industria tedesca in ripresa a maggio ma meno del previsto. Secondo l’Ufficio di statistica tedesco Destatis, nel mese di maggio, la produzione industriale ha evidenziato un aumento del 7,8% dopo il -17,5% di aprile (dato rivisto da un preliminare -17,9%). Il dato risulta peggiore delle stime degli analisti che avevano previsto un aumento del 10%. Su base annua si evidenzia una contrazione del 19,3%, che si confronta con il -25% di aprile. Il dato che esclude l’energia e le costruzioni registra una crescita del 10,3%. La produzione di energia è salita dell’1,7% e quella nelle costruzioni dello 0,5%. Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - Industria tedesca in ripresa a maggio ma meno del previsto. Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis, nel mese di maggio, la produzione industriale ha evidenziato un aumento del ...

