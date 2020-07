Pensiero del giorno – Il Potere della Fantasia (Di lunedì 6 luglio 2020) Una delle definizioni per ‘Fantasia’ prese dal web dice: ‘la Fantasia è la facoltà dello spirito di riprodurre o di inventare immagini mentali in rappresentazioni complesse’. In genere la Fantasia è associata all’infanzia. Un bambino è tale poiché immagina, crea mondi, situazioni, storie. Gianni Rodari ha fatto della Fantasia uno strumento di conoscenza. Egli ritiene che la realtà si conosca meglio attraverso l’esercizio della Fantasia. Famosi sono i suoi libri tra cui ‘La grammatica della Fantasia’. Inoltre, nelle ‘favole al telefono’, Fantasia e realtà si uniscono. ‘Anche inventare storie è una cosa seria’ diceva lo scrittore. Secondo Jung, la psiche crea giorno per giorno la realtà e, a questa attività, egli dà il nome di ... Leggi su romadailynews

Ovverosia: che spazio occupa l’arte nella mia vita? Qual è il valore della produzione artistica italiana come contributo alla ricchezza e alla cultura del nostro Paese? - In other words: what space do ...

Il quinto intervento, organizzato da Studi Cognitivi per approfondire alcuni aspetti psicologici relativi all’emergenza Covid-19, ha avuto come protagonista il Dr. Mazzoni. Messaggio pubblicitario Il ...

