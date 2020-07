Vittorio Feltri contro Marco Travaglio: "Dice che Nicola Porro è un impiegato di Berlusconi? Proprio come lui" (Di domenica 5 luglio 2020) come ogni giorno, Marco Travaglio sparge livore. Questa volta nel mirino ci finisce Nicola Porro. La sua "colpa"? Difendere Silvio Berlusconi, o meglio: parlare delle intercettazioni di Amedeo Franco, il magistrato scomparso che esprimeva dubbi per la condanna nel processo Mediaset per frode fiscale, in modo critico. Tutto il contrario di Travaglio, il cui unico approccio è quello acritico: dar sempre e comunque contro il Cavaliere (sul Fatto Quotidiano ha iniziato a macinare chilometri la macchina del fango contro Franco). E insomma, Travaglio derubrica Porro a "impiegato di Berlusconi". Parole che vengono riprese e rilanciate da Vittorio Feltri, che su Twitter si scaglia contro il direttore del Fatto: "Travaglio Dice che Nicola Porro è un impiegato di Berlusconi. Esattamente come lo è stato per anni Marco avendo lavorato al Giornale del Cavaliere", conclude il ... Leggi su liberoquotidiano

fanpage : “Non ho offeso nessuno, mi sono limitato a registrare una realtà fattuale” Vittorio Feltri è convinto che definire… - fanpage : Rete 4 diffidata da Agcom per le parole di Feltri contro i meridionali: “Espressioni d’odio” - giul9801 : RT @illusioneottica: #5luglio #digiunoperSalvini #Orlando @DaniloToninelli TONINELLI VIENE AGGREDITO e Mattia Feltri, un GIORNALISTA che… - Comemigirano : RT @Libero_official: 'Anche #Travaglio è stato per anni un impiegato di #Berlusconi': Vittorio #Feltri in difesa di Nicola #Porro https://… - cris_strega : RT @Libero_official: 'Anche #Travaglio è stato per anni un impiegato di #Berlusconi': Vittorio #Feltri in difesa di Nicola #Porro https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Feltri Vittorio Feltri e il libro di Antonio Padellaro: quando l'ex direttore stava per saltare in aria insieme all'Olimpico LiberoQuotidiano.it Vittorio Feltri commenta Atalanta-Napoli: scoppia una piccola polemica, tifosi azzurri infuriati!

Io, nel mio piccolo, ero a conoscenza da tempo che il Cav era innocente, ma dopo averlo detto e scritto non potevo fare altro. Sarebbe interessante il punto di vista di Berlusconi riguardo il bidone c ...

Vittorio Feltri contro il Napoli, dopo la sconfitta con l’Atalanta arriva il tweet al vetriolo

Sarebbe interessante il punto di vista di Berlusconi riguardo il bidone che gli hanno tirato a tradimento. Noi auspichiamo che Silvio sia risarcito in qualche modo, magari venendo nominato senatore a ...

Io, nel mio piccolo, ero a conoscenza da tempo che il Cav era innocente, ma dopo averlo detto e scritto non potevo fare altro. Sarebbe interessante il punto di vista di Berlusconi riguardo il bidone c ...Sarebbe interessante il punto di vista di Berlusconi riguardo il bidone che gli hanno tirato a tradimento. Noi auspichiamo che Silvio sia risarcito in qualche modo, magari venendo nominato senatore a ...