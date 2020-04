Coronavirus, la parodia del Terzo segreto di satira con il finto tg della Regione Lombardia: “Fase 2? Cediamo Bergamo e Brescia al Veneto” (Di giovedì 16 aprile 2020) Fin dall’inizio dell’ emergenza sanitaria, la Regione Lombardia organizza tutti i giorni un aggiornamento video, trasmesso sui canali social, in cui vengono comunicati gli ultimi numeri e dati dell’epidemia. Una sorta di tg finito nel mirino del Terzo segreto di satira, gruppo di attori e registi, che ne hanno creato una sarcastica parodia. Con un finto assessore (“Attilio Galera”) che spiega le misure per iniziare la fase 2 video Facebook/IlTerzosegretodisatira L'articolo Coronavirus, la parodia del Terzo segreto di satira con il finto tg della Regione Lombardia: “Fase 2? Cediamo Bergamo e Brescia al Veneto” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus ed il governatore della Campania De Luca : ricreata una parodia di 'Space Invaders'

Coronavirus : Gandalf e Frodo commentano l'emergenza sanitaria nel nostro doppiaggio parodia (VIDEO)

“Combattiamo il virus” - la parodia di “Sound of Silence” di Simon & Garfunkel è un capolavoro : un inno di speranza nella lotta al coronavirus [VIDEO] (Di giovedì 16 aprile 2020) Fin dall’inizio dell’ emergenza sanitaria, laLombardia organizza tutti i giorni un aggiornamento video, trasmesso sui canali social, in cui vengono comunicati gli ultimi numeri e dati dell’epidemia. Una sorta di tg finito nel mirino deldi, gruppo di attori e registi, che ne hanno creato una sarcastica. Con unassessore (“Attilio Galera”) che spiega le misure per iniziare la fase 2 video Facebook/IldiL'articolo, ladeldicon iltgLombardia: “Fase 2? Cediamo Bergamo e Brescia al Veneto” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Open_gol : «Abbiamo fatto polemiche sterili per sottrarci alle nostre responsabilità politiche». La parodia del collettivo il… - Barbara42621319 : RT @Open_gol: «Abbiamo fatto polemiche sterili per sottrarci alle nostre responsabilità politiche». La parodia del collettivo il Terzo Segr… - d_gaspari : RT @Open_gol: «Abbiamo fatto polemiche sterili per sottrarci alle nostre responsabilità politiche». La parodia del collettivo il Terzo Segr… - dabos1973 : RT @Open_gol: «Abbiamo fatto polemiche sterili per sottrarci alle nostre responsabilità politiche». La parodia del collettivo il Terzo Segr… - sibilla75 : Grandi! -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus parodia Coronavirus: parodia cantautore marchigiano, 'stiamo a casa' - Musica Agenzia ANSA Coronavirus, la parodia del Terzo segreto di satira con il finto tg della Regione Lombardia: “Fase 2? Cediamo Bergamo e Brescia al Veneto”

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio ...

Will Smith: Io sono leggenda o… complemento d'arredo?

Dal primo giorno in cui il Coronavirus ha iniziato a imperversare, i nostri smartphone sono stati invasi da vignette e video spiritosi che cercavano di sdrammatizzare attraverso parodie di qualunque ...

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio ...Dal primo giorno in cui il Coronavirus ha iniziato a imperversare, i nostri smartphone sono stati invasi da vignette e video spiritosi che cercavano di sdrammatizzare attraverso parodie di qualunque ...