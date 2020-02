Per qualcuno se in Italia picchiano un ragazzo senegalese non è razzismo ma “bullismo” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Un ragazzo di 20 anni è stato aggredito, insultato e picchiato a Palermo nella notte tra sabato e domenica. A raccontare l’episodio è stata una donna, una signora Italiana che per lui è come una madre e che in un post su Facebook dove ha scritto che il ” mio figliolo” mentre tornava a casa da lavoro è stato circondato da un gruppo di ragazzi che lo hanno minacciato e aggredito colpendolo in viso con un pugno. «Negro di merda vai via da qui», gli hanno urlato. Perché Kande Boubacar, questo il suo nome, è di origine senegalese. Il ragazzo di origine senegalese aggredito a Palermo Dopo l’intervento di alcuni coetanei che sono corsi in aiuto del ragazzo e hanno messo in fuga gli aggressori la vittima è stata soccorsa dagli operatori del 118 che l’hanno portata all’ospedale Civico dove gli sono state riscontrate lesioni guaribili in dieci giorni. Su ... nextquotidiano

