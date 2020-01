De Rossi si traveste per guardare il derby in curva. E nessuno lo riconosce (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Lo aveva promesso e lo ha fatto. Durante la conferenza stampa dove annunciava il suo addio alla Roma, Daniele De Rossi non aveva escluso la possibilità di rivedere i suoi tifosi “intrufolato allo stadio o in qualche settore ospiti con un panino e una birra a tifare per i miei amici”. Così, tornato dall’esperienza nel campionato argentino, ha colto la prima occasione utile per mantenere la parola. E non poteva farlo in occasione migliore per il tifo romanista: il derby contro la Lazio.Per evitare di farsi riconoscere e godersi il match in maniera più “rilassata” ha dovuto però trasformarsi completamente. Una parrucca con i capelli lunghi, gli occhiali da vista e tanto trucco lo hanno camuffato talmente bene che nessuno nel settore distinti Sud è riuscito a riconoscerlo. Vicino a lui, l’attore Valerio Mastandrea, anche ... huffingtonpost

