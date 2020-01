Brunetta lancia la bomba: “Governo di centrodestra con l’appoggio di Renzi” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La vittoria di Bonaccini in Emilia Romagna non sembra aver rafforzato troppo il governo. Nonostante l’affermazione del candidato presidente del centrosinistra, gli scricchiolii nel governo giallorosso sono ancora piuttosto rumorosi, anche per via di un risultato del Movimento 5 Stelle davvero molto modesto (sia in Emilia Romagna che in Calabria, ndr). Per questo motivo, dall’opposizione … L'articolo Brunetta lancia la bomba: “Governo di centrodestra con l’appoggio di Renzi” NewNotizie.it. newnotizie

