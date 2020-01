Alessandra Amoroso e Stefano Settepani in crisi: svelato il vero motivo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) E’ un periodo non troppo facile per Alessandra Amoroso, che oltre che tra gli impegni di lavoro deve districarsi anche tra i problemi di cuore. La cantante salentina sarebbe infatti in crisi con il fidanzato Stefano Settepani, così è quanto riporta anche il settimanale “Chi“. La crisi tra Alessandra Amoroso e Stefano: perché L’apprezzatissima cantante e il fidanzato Stefano sono legati da molti anni e convivono già da qualche tempo a Roma. Ultimamente tuttavia sembrerebbe che il loro rapporto si stia rovinando e tutti i fan della giovane si stanno interessando al fatto per starle vicini. La rivista di Alfonsi Signorini ha riportato quale potrebbe essere uno dei motivi primari della crisi: i troppi impegni di lui e il voler creare una famiglia di lei. Come stanno realmente le cose? I due non hanno ancora replicato alcun gossip, ma si sa, Alessandra è sempre stata ... velvetgossip

