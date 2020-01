Oriana Fallaci: “Vedrete, l’élite mondialista imporrà l’immigrazione clandestina per far precipitare l’Europa nel medioevo” (Di martedì 28 gennaio 2020) Sulle false attribuzioni a Oriana Fallaci abbiamo scritto tanto, ma a questo giro i viralizzatori in cerca di eroi ritornano con una citazione che parla di “élite mondialista” che secondo la scrittrice scomparsa “imporrà l’immigrazione clandestina per far precipitare l’Europa nel medioevo”. Questo è quanto compare in un meme in libera circolazione sui social, altamente condiviso da pagine acchiappalike e da utenti distratti e privi di spirito critico. Vedrete, l’elite mondialista imporrà l’immigrazione clandestina per far precipitare l’Europa nel medioevo; tutte le lotte operaie e per i diritti dell’uomo spariranno in brevissimo tempo. Un’immagine con testo non è un’informazione Vi diciamo già che non esistono fonti su questa affermazione di Oriana Fallaci, ma con amarezza notiamo che un semplice testo affisso su ... bufale

