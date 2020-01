Fiorentina, Castrovilli: il centrocampista è stato dimesso e sta bene (Di lunedì 27 gennaio 2020) Gaetano Castrovilli è stato dimesso dall’ospedale e sta bene. L’ha comunicato il club viola con una nota ufficiale Buone notizie per la Fiorentina e tutti i tifosi viola. Come riporta il club toscano Gaetano Castrovilli ha lasciato l’ospedale di Careggi. Il centrocampista viola era stato ricoverato in seguito ai giramenti di testa che l’avevano colpito durante il match contro il Genoa. «La Fiorentina comunica che Gaetano Castrovilli ha lasciato l’ospedale di Careggi. Il calciatore sta bene e domani sarà al centro sportivo per iniziare le attività di recupero» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

