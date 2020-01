Vita della batteria degli smartphone, come influisce sulla ricarica (Di domenica 26 gennaio 2020) Quando si parla di batteria degli smartphone, l’argomento principale è quanto poter allungare la durata tra una carica e l’altra. Troppo poco viene invece detto riguardo la Vita della batteria, cioè per quanto tempo dura e quando è il caso di sostituirla.Con le grandi capacità dei device degli ultimi anni, è diventata la norma l’adozione di alimentatori rapidi o ultra rapidi, quanto fanno male alle batterie e quanto influiscono sulla sua Vita?Leggi anche: ricaricare lo smartphone di notte, fatti e misfatti sulle batterieVita della batteria, cosa sono i cicliLa durata, intesa non in termini di ore tra una carica e l’altra, ma di Vita della batteria è un valore ben definito. Non si tratta di obsolescenza programmata come qualcuno potrebbe credere, solo di un processo che giunge al termine dopo una serie di cicli.È un termine utilizzato spesso quando si tratta ... pantareinews

ivanscalfarotto : Una Regione ben amministrata fa la differenza per i suoi cittadini. Gli asili, la salute, i trasporti: ha un impat… - Pontifex_it : Facciamo spazio alla Parola di Dio! Leggiamo quotidianamente qualche versetto della Bibbia. Scopriremo che Dio ci è… - chetempochefa : In occasione del #GiornodellaMemoria del 27 gennaio, stasera a #CTCF avremo con noi la senatrice a vita Liliana Seg… -