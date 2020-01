Piano del decoro nel centro storico di Savona: al bando sexy shop, compro oro e slot (Di domenica 26 gennaio 2020) Intesa Regione-Comune per il varo del nuovo regolamento Stop ai manifesti sulle vetrine e obbligo di lavare le serrande ilsecoloxix

lucianonobili : Salvini ha iniziato la campagna dando ai militanti della Lega un solo comandamento: non parlate di #Bonaccini, non… - Tg3web : L'Unità di crisi del Ministero degli Esteri ribadisce che la situazione per gli italiani che si trovano nella zona… - fattoquotidiano : RESTAURARE? NO, RICOSTRUIRE Polemica per il piano dei Beni Culturali per San Francesco a Mirandola, squarciata dal… -