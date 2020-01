SPAL-Bologna, i convocati di Semplici: c’è Bonifazi (Di venerdì 24 gennaio 2020) Leonardo Semplici ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani alle 15 contro il Bologna Leonardo Semplici ha diramato l’elenco dei giocatori convocati in vista della sfida di domani pomeriggio contro il Bologna. C’è Kevin Bonifazi, ultimo arrivato in casa SPAL. Ecco l’elenco completo. Portieri: Berisha, Letica, Thiam Difensori: Bonifazi, Cannistrà, Cionek, Felipe, Igor, Salamon, Tomovic, Vicari Centrocampisti: Dabo, Di Francesco, Missiroli, Murgia, Reca, Strefezza, Tunjov, Valdifiori, Valoti Attaccanti: Floccari, Jankovic, Paloschi, Petagna Leggi su Calcionews24.com calcionews24

