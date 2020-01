Licia Nunez lasciata dalla fidanzata dopo le parole su Imma Battaglia ed Eva Grimaldi: stasera potrebbe scoprire tutto (Di venerdì 24 gennaio 2020) Se nella casa le dinamiche non esistono e questo cast, che tutti abbiamo pensato potesse essere fortissimo, non smuove neppure un ormone ( lasciamo da parte le litigate e il sano trash dei reality) fuori qualcosa si muove. E così nella puntata del Grande Fratello VIP 4 ecco arrivare in soccorso a questo mosciume, una storia che potrebbe interessare il telespettatore. La fidanzata di Licia Nunez, ieri, via social, ha deciso di lasciare la concorrente del Grande Fratello VIP 4. Dalle sue parole emerge un particolare rammarico per una cosa che Licia ha fatto in casa. Vi ricordiamo che oggi 24 gennaio 2020 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello VIP 4. LA fidanzata DI Licia Nunez LA LASCIA CON UN POST SUI SOCIAL Noi Immaginiamo che ci sia dell’altro. Del resto se la tua donna in casa non fa altro che parlare di una ex con la quale la storia è ... ultimenotizieflash

Unf_Tweet : La fidanzata di #licianunez decide di lasciarla e lo fa con una storia sui social...Se ne parlerà stasera al #gfvip… - Italia_Notizie : Gf Vip, Licia Nunez lasciata dalla fidanzata sui social: 'Sei andata oltre' - Federica_the : RT @Iperborea_: Praticamente la compagna di Licia Nunez l'ha lasciata in diretta come la Lecciso con Al Bano? #GFVIP -