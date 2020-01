Sanremo 2020 | Elisabetta Gregoraci contro Nicola Savino | Esclusa perché sono la ex

Le Vibrazioni - la terza volta (dal passato) a Sanremo 2020 : Non c'e due senza tre: per Le Vibrazioni, la gara di Sanremo 2020 è la terza partecipazione al Festival. Reduci dai festeggiamenti del loro ventennale – con annesso tour di 80 concerti, compreso il concerto speciale al Mediolanum Forum di Assago, Milano – Le Vibrazioni, cioè Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani Garrincha e Alessandro Deidda, sono una delle band italiane più longeve, che hanno ...

Amadeus a Sanremo 2020 : tutto sul direttore artistico e conduttore del Festival : La presenza di Amadeus a Sanremo 2020 suggella la 70esima edizione della kermesse del Teatro dell'Ariston. Il direttore artistico e conduttore del Festival verrà affiancato da 10 co-conduttrici scelte da lui stesso, e l'appuntamento con la venue più attesa della musica italiana sarà dal 4 all'8 febbraio anche in diretta televisiva su Rai 1. Chi è Amadeus Al secolo Amedeo Umberto Rita Sebastiani, Amadeus nasce a Ravenna il 4 settembre ...

Amadeus torna a parlare delle donne di Sanremo 2020 : "Sono convinto che sorprenderanno anche voi" : "Sono felicissimo di avere otto, nove donne, al mio fianco. Così come hanno sorpreso me, conoscendole, sono sonvinto che sorprenderanno anche voi". Amadeus è tornato a parlare delle donne del suo Festival di Sanremo 2020, le stesse che (presentandole) hanno fatto scatenare una violentissima polemica tra politica e social. Il direttore artisitco e conduttore della kermesse l'ha fatto con FQLife, l'originale format di Stories (che racconta la ...

Sanremo 2020 | Duetti - cover e ospiti : da Cristicchi ad Annalisa : Sanremo 2020: Duetti, cover e ospiti. Ecco tutti i brani scelti dai big in gara per la serata delle cover e i nomi degli ospiti italiani e stranieri. Giovedì 6 febbraio, i big in gara al Festival di Sanremo 2020, saliranno sul palco del Teatro Ariston per eseguire la cover di un brano tra quelli […] L'articolo Sanremo 2020 | Duetti, cover e ospiti: da Cristicchi ad Annalisa è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

I favoriti di Sanremo 2020 - scommesse sul Festival e quote dei Campioni : Quali sono i favoriti di Sanremo 2020? Le scommesse sul vincitore del Festival di Sanremo 2020 sono ufficialmente iniziate e sono disponibili le quote dei bookmaker che rivelano i favoriti di Sanremo 2020 secondo il pubblico scommettitore. A differenza dello scorso anno, dove tra i favoriti di Sanremo appariva in continuazione il nome del giovane Ultimo, quest'anno manca un nome ricorrente. I 24 cantanti in gara nella categoria dei Campioni ...

Amadeus torna a parlare delle donne di Sanremo 2020 : "Sono convinto che sorprenderanno anche voi". Clerici lo difende : "Sono felicissimo di avere otto, nove donne, al mio fianco. Così come hanno sorpreso me, conoscendole, sono sonvinto che sorprenderanno anche voi". Amadeus è tornato a parlare delle donne del suo Festival di Sanremo 2020, le stesse che (presentandole) hanno fatto scatenare una violentissima polemica tra politica e social. Il direttore artisitco e conduttore della kermesse l'ha fatto con FQLife, l'originale format di Stories (che racconta la ...

Elettra Lamborghini si prepara a Sanremo 2020 con zenzero - mascherina per aerosol e borsa griffata : Elettra Lamborghini prenderà parte alla 70esima edizione di Sanremo e, nonostante manchino ancora diversi giorni all'inizio del Festival, si sta già preparando. Di cosa non può fare a meno? Di zenzero, mascherina per l'aerosol e borsa griffata.Continua a leggere

Sanremo 2020 | Cachet di Amadeus e delle 10 vallette : Sanremo 2020, svelati i Cachet di Amadeus e delle 10 vallette che lo affiancheranno sul palco del Teatro Ariston dal 4 all’8 febbraio. Tutto pronto per la settantesima edizione del Festival di Sanremo che andrà in onda su Raiuno, dal 4 all’8 febbraio e che sarà anticipato da Primafestival che andrà in onda, subito dopo […] L'articolo Sanremo 2020 | Cachet di Amadeus e delle 10 vallette è stato pubblicato prima sul sito ...

Sanremo 2020 : quali sono le frasi «oscene» che vorrebbero Junior Cally fuori dal Festival : Junior CallyJunior CallyJunior CallyI versi provocano, caricano le parole di significati inauditi e piombano addosso come se fossero dei proiettili sbocciati dalla canna di una pistola. Il rap, se vogliamo, si spinge ancora più oltre perché, per anni, è stato il mezzo più efficace per esprimere dissenso e denuncia, per far parlare di sé condividendo testi che ben poco avrebbero a che vedere con il buonsenso. Non fa eccezione Junior Cally, il ...

Sanremo 2020 - J-Ax difende Junior Cally : “Cliché del rap” : Sanremo 2020, J-Ax difende Junior Cally: “Cliché del rap” L’Italia schierata contro Junior Cally, ma c’è qualcuno che prende le sue difese. Tante critiche per l’edizione 70 del Festival di Sanremo, dapprima per le parole di Amadeus durante la conferenza stampa e poi per la scelta dei concorrenti. Junior Cally fa parte dei 24 big che saliranno sul palco dell’Ariston, ma il rapper è stato accusato di sessismo, ...

Chi è Bugo - il cantautore pop a Sanremo 2020 con Morgan : Con vent'anni di carriera alle spalle, Bugo - al secolo Cristiano Bugatti - è uno degli artisti più popolari della scena indie pop pop italiana. Quest'anno salirà sul palco del festival di Sanremo assieme a Morgan, con cui condivide un'amicizia che li unisce dai primi anni del 2000. I due canteranno "Sincero".Continua a leggere

Il significato di Sincero - la canzone di Bugo e Morgan a Sanremo 2020 : Tra i 24 big che saliranno sul palco dell'Ariston c'è la coppia formata da Morgan e Bugo. I due portano in gara un brano dal titolo "Sincero", in cui si assiste ad una sarcastica e pungente critica della società. Per Bugo si tratta della prima volta al Festival di Sanremo, mentre Morgan vi aveva già partecipato sia con i Bluvertigo che da solista.Continua a leggere

Il significato di Il confronto - la canzone di Marco Masini a Sanremo 2020 : Marco Masini è uno dei cantanti in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Il cantautore toscano è alla sua nona volta sul palco dell'Ariston, da cui manca da tre anni, considerando che l'ultima apparizione al Festival è stata nel 2017. Il brano con cui si presenta si chiama "Il confronto", ed un è un vero e proprio discorso con sé stesso attraverso i suoi 30 anni di carriera.Continua a leggere

Il significato di Me ne frego - la canzone di Anchille Lauro a Sanremo 2020 : La 70esima edizione del Festival di Sanremo vede tra i cantanti in gara Achille Lauro, uno dei nomi più noti del momento. Il rapper presenta il singolo dal titolo "Me ne frego", in cui parla d'amore in un modo provocatorio e non convenzionale. Per il cantautore si tratta della seconda volta sul palco dell'Ariston, dove lo scorso anno ha spopolato con il brano Rolls Royce.Continua a leggere